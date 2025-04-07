Жители Подмосковья приобрели более 160 тыс пакетов семян и цветов с начала года

С начала года жители Московской области приобрели на уже более 160 тыс. пакетов семян и цветов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В преддверии дачного сезона «Почта России» традиционно предлагает клиентам качественные семена цветов и овощных культур. Более 200 видов семян овощей, зелени и цветов можно приобрести в почтовых отделениях Подмосковья. Чаще всего клиенты почтовых отделений Подмосковья выбирают семена огурцов, томатов, моркови, свёклы, капусты и перца. Среди цветов популярностью пользуются циннии, васильки, а также георгины, гладиолусы и тюльпаны.

Кроме того, с начала апреля компания начала доставку саженцев плодовых и цветущих деревьев, ягодных кустов, рассады.

Также семена может доставить почтальон на дом. Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также для жителей отдаленных районов Подмосковья. Для того, чтобы оформить заказ, клиенту нужно заполнить специальный бланк, в котором отметить нужные товары, и почтальон принесет их на дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.