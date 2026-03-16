Жители Подмосковья получили 500 тыс уведомлений о техобслуживании газа

С начала 2026 года более 500 тыс уведомлений о плановом техобслуживании газового оборудования направили жителям Подмосковья в личные кабинеты регионального портала госуслуг. Сообщения поступают за месяц до начала работ с указанием даты и времени обслуживания, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Уведомления содержат информацию о дате и времени проведения работ по конкретному адресу. После завершения обслуживания жители могут получить акт выполненных работ в электронном виде. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, и документ появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня. Все документы хранятся в электронном формате и доступны круглосуточно.

В Московской области проходит эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования совместно с федеральным правительством. Через региональный портал госуслуг можно заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену техники, поверку приборов учета и возобновление подачи газа.

Подписать договоры и акты выполненных работ жители могут в личном кабинете с помощью электронной подписи. После оказания услуг предусмотрена возможность оценить качество работы специалистов газовой службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.