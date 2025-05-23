Жители Подмосковья могут принять участие в просветительской эстафете «Мои финансы»

С 24 мая по 18 сентября 2025 года пройдет пятый этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» на тему: «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что этап направлен на повышение интереса экономически активных граждан России к финансовым темам, а также мотивации к увеличению уровня знаний и рационализации финансового поведения.

Мероприятия будут проводиться в смешанном формате: офлайн-мероприятия организуют региональные эксперты, а образовательные материалы, видеоролики и методические пособия будут доступны на интернет-портале моифинансы.рф.

Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с 2024 года. Организатором выступает Министерство финансов Российской Федерации, а оператором — Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ Минфина России). После завершения этапа «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги» 19 сентября стартует следующий — «Думай о будущем. Страхование и накопления».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.