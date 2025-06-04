Жители Подмосковья могут принять участие в фиджитал-фестивале «Мир глазами ИИ»

7 июня жителей Подмосковья, студентов и школьников приглашают стать участниками яркого мероприятия — дня бренда IThub, который пройдет в рамках фиджитал-фестиваля «Мир глазами ИИ». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостей ждет знакомство с цифровыми профессиями будущего, увлекательные квесты, творческие мастерские для малышей и школьников, захватывающие интерактивы для подростков, студентов и их родителей, «острые» лектории для зумеров и миллениалов, батлы со звездными блогерами и розыгрыши призов.

Масштабное мероприятие, организованное колледжем информационных и креативных технологий IThub, пройдет с 11:00–19:00 в московском парке «Сад Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, 3), вход свободный.

Гости фестиваля смогут окунуться в VR-мир литературных фантазий и увидеть научное воплощение выставки «Мир глазами ИИ», узнать, как технологии соединяют поколения. Звездный блогер Максим Лутчак и руководитель направления развития личности студентов IThub Виталий Телегин в 13:00 устроят батл-прожарку «Миллениалы vs зумеры», где дебаты о сленге и мемах перерастут в дискуссию о том, как ИИ меняет диалог между эпохами. Свои хиты исполнит группа «Без игрушек» — лидеры хит-парада Детского радио.

С помощью VR-очков гости смогут примерять на себя роль кибердизайнера или разработчика метавселенных и, выполнив задания в виртуальной реальности, получат персональный прогноз от ИИ о подходящей им IT-специальности. В нейрофотобудке «Узнай свою будущую профессию» алгоритмы превратят фото посетителя в цифровой портрет, добавив элементы IT-профессий.

IT-арт, нейросети и лекции

Маленьких гостей от 5 лет ждут увлекательные «Приключения в IT-Стране». Дети построят «Башню кода» из гигантских блоков в стиле IT-версии «Дженги», разгадают загадки в игре «Где логика?» и создадут собственные паттерны с пикселями, багами или хакерскими мемами. В зоне IT-арта малыши смогут спроектировать уникальный аксессуар — брелок или значок, который заберут домой как символ своего первого шага в мир технологий.

Подростков и взрослых ждут IT- и креативные мастерские, где всего за 15 минут можно научиться создавать портфолио с помощью ChatGPT, сгенерировать трендовые мемы в Midjourney или разоблачать схемы мошенников, использующих ИИ. На мастер-классе «Быстрый маркетинг» гости узнают, как сделать продающий пост для соцсетей за 10 минут — от идеи до креативной визуализации. В зоне 3D-печати каждый сможет выбрать форму — логотип IThub, мини-робота или абстракцию — и за пару минут напечатать сувенир, который станет артефактом погружения в будущее.

Преподаватели и студенты кафедр колледжа информационных и креативных технологий IThub подготовили серию мини-лекций на самые актуальные темы. В программе: жаркие дебаты о будущем сценаристов геймдева в эпоху ИИ, разбор цифрового следа, который нейросети собирают о пользователях, и многое другое. Отдельный блок будет посвящен английскому языку: эксперты расскажут, почему даже в эпоху мгновенного перевода знание языка остается важнейшим навыком.

Самые активные участники дня IThub получат не только призы, но и внутриигровую валюту «хабсы», которую можно обменять на фирменные сувениры и билеты на выставку «Мир глазами ИИ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.