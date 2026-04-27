Жители Подмосковья могут получать социальные услуги через проактивные сервисы

Проактивные сервисы и цифровые решения позволяют жителям Подмосковья с удобством получать социальные услуги. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Чтобы услуги были удобными, мы реализовали проактивные сервисы — это когда заявление приходит в личный кабинет в предзаполненном виде, комплексные услуги — когда по одному заявлению можно получить сразу несколько услуг», — сказал Андрей Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр уточнил, что около 3 лет назад запустили цифровое удостоверение льготника в телефоне. По сути, это стало прототипом федерального электронного удостоверения. Чтобы жители могли получить информацию, есть возможность проконсультироваться по видео-конференц-связи и в чатах «Социалка» в «Максе».

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье можно получать различные льготы в проактивном режиме, что удобно для жителей.

«На региональном уровне в 2024 и 2025 годах многое, что уже автоматизировано (в сфере государственных социальных услуг — ред.), проактивные льготы, в том числе участникам СВО», — сказал Воробьев.

