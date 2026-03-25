Жители Подмосковья более 1 млн раз записались в кружки онлайн

Жители Подмосковья свыше 1 млн раз воспользовались сервисом электронной записи в кружки на портале «Дома культуры Подмосковья». Платформа также позволяет бронировать помещения для мероприятий и анализировать посещаемость с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Дома культуры Подмосковья» предоставляет возможность электронной записи более чем в 14 тыс. творческих кружков региона. Кроме того, на платформе доступна аренда свыше 1,2 тыс. помещений для проведения мероприятий.

Онлайн-бронирование осуществляется через сервис «Открытый ДК». Им воспользовались более 1 тыс. раз. Оформить аренду можно дистанционно на портале.

В домах культуры также применяется система подсчета посетителей с использованием искусственного интеллекта и камер «Безопасного региона». К проекту подключены 132 камеры в 50 учреждениях. ИИ обработал более 15,5 тыс. кадров на свыше 2 тыс. мероприятий. Полученные данные помогают формировать концертную программу с учетом интересов жителей для каждого учреждения отдельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.