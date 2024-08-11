Жители Павлово-Посадского округа собрали гумпомощь для Курской области

Волонтеры молодежных центров Павловского Посада и Электрогорска организовали точки сбора гумпомощи для жителей Курской области на стадионах во время Дня физкультурника, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Все желающие смогли помочь в сборе необходимых вещей.

Жители принесли бинты, марли, пластыри, кровоостанавливающие средства, спиртовые салфетки, обезболивающее, жаропонижающее, средства личной гигиены, сухпайки и продукты длительного хранения и многое другое.

Желающие помочь могут принести необходимые вещи, лекарства и продукты по будним дням с 10:00 до 17:00 по адресам: Павловский Посад, 2-й Карповский переулок, 2/2 (телефон: 8 (49-64) 32-05-55), Павловский Посад, площадь Революции, 15 (телефон: 8 (49-64) 35-35-55), Электрогорск, ул. Советская, 2 (телефон: 8 904 547-50-07).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей. Их разместили в детских лагерях и интернате. В регион приехали 424 человека, среди которых 330 детей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал Воробьев.