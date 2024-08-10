Андрей Воробьев об эвакуированных жителях Курской области: постараемся всем помочь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пообщался с эвакуированными жителями обстреливаемой Курской области, которые размещены в Подмосковье. У всех людей разные запросы, но им постараются помочь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В субботу Андрей Воробьев и полпред главы государства в ЦФО Игорь Щеголев навестили жителей Курской области, которые временно обустроились в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину.

«Мы находимся в тесном контакте с губернатором Курской области, отправили в этот регион первые 15 автобусов, чтобы привезти людей, которые нуждаются в помощи. К нам приехали 424 жителей: это 330 детей, порядка 50 человек, которые их сопровождают, и еще 48 пожилых людей», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в области есть летние лагеря, которые оснащены всем необходимым. Сейчас там проходят детские смены, но Подмосковье всегда найдет место для оказавшихся в беде.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. У нас находится несколько медицинских институтов, это и в Мытищах, это и МОНИКИ, где можно пройти высокотехнологичную диагностику. Постараемся всем помочь», — добавил Воробьев.

Жители Курской области могут оставаться во всех ПВР в Подмосковье, сколько нужно. Детей помогут устроить в школы. Организовать доставку на автобусах или обучение будут проводить на местах.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

«Я из села Заолешенск Суджанского района Курской области. Мы добирались сюда из Курска 21 час, ехали объездными, безопасными путями. Нас радушно приняли и очень хорошо разместили. Номера комфортные, на этажах есть стиральные машины, туалеты, умывальники, душ. Как мы приехали нас сразу же отвели в столовую и покормили — было очень вкусно», — рассказала Людмила Тимошенко.

Она уточнила, что в ПВР для детей организованы кружки по интересам.

«Я приехала с двумя детьми из Суджи вчера утром. Встретили нас доброжелательно, коллектив здесь отзывчивый. Вожатые и организаторы нас собрали и сказали написать в списке всё, что требуется — какая одежда нужна, какая бытовая химия. В комнатах регулярно проводят уборку, они всегда чистые. И медицинский осмотр нам провели, врачи спрашивали, какие лекарства ещё необходимы. Нам все предоставлено в полном объеме и даже больше», — поделилась Светлана Браханова.

Она добавила, что пока семья заехала на одну смену — 21 день, но может остаться, если ситуация не нормализуется.

«Нам предоставят одежду, возможность обучения. Здесь мы спокойны, потому что нет взрывов, нам не нужно вскакивать с кроватей и бежать куда-то в подвал или прятаться», — сказала жительница Курской области.

В лагере «Родник» на сегодняшний день размещено 156 человек (из них 140 детей), в «Горизонте» — 89 (82 ребёнка), в Егорьевском интернате — 48 инвалидов.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

В Подмосковье работает горячая линия для пострадавших из Курской области и их близких. Для получения информации нужно позвонить по номеру 122 (6, далее 1). Если звонок не из области: +7 (800) 550-50-30. Операторы помогут сориентироваться в ситуации, расскажут, как получить единовременную выплату, помогут найти близких, получить психологическую помощь.

Кроме того, 22 врача из региона помогают коллегам в больницах Курской области. Из Подмосковья приехали хирурги, травмотологи, реаниматологи. Там еще работают шесть бригад скорой помощи. Машины медиков укомплектованы оснащения всем необходимым — от дефибриляторов, ИВЛ, реанимационных наборов и кислорода до перевязочного материала.

Также организовано дежурство в Курском пункте временного размещения, продолжается помощь с эвакуацией инвалидов в местном интернате.