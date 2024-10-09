Жители округа Зарайск могут поклониться Казанской иконе Божией Матери в Коломне

Зарайцы могут поклониться Казанской иконе Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых в России, не выезжая в Москву. Ее доставили в Коломенскую епархию, сообщает пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Икона будет находиться в Коломне с 9 по 11 октября. Она уже прибыла в Успенский кафедральный собор.

Желающие могут поклониться образу 9 и 10 октября с 8:00 до 21:00, а 11 октября — с 8:00 до 20:00. Также ежечасно перед святыней будут проводиться молебные пения с акафистом о победе.

В Коломенскую епархию святыня была доставлена по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для православных жителей Зарайска это событие имеет огромное значение. Они смогут поклониться иконе, которая считается покровительницей русских людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.