Казанская икона Божией Матери прибыла в Успенский собор Коломны

Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери привезли утром в среду в Успенский кафедральный собор в Коломне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Икона путешествует по стране уже несколько месяцев. Это второй этап принесения иконы. Икона уже посетила 49 городов страны: пересекла Крайний Север, Дальний Восток. Сейчас икона прибыла в Московскую область в пределы епархии Московской митрополии», — сказал пресс-секретарь Коломенской епархии, иерей Димитрий Степаненков.

По его словам, после Коломны икону повезут в другие кафедральные города Подмосковья, затем она отправится в Нижегородскую митрополию, а 4 ноября прибудет в Москву.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона будет пребывать в Коломне три дня. Поклониться ей смогут все желающие. Доступ к святыне будет открыт 9 и 10 октября с 08:00 до 21:00, 11 октября с 08:00 до 20:00.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. Православные считают ее заступницей и защитницей всех русских людей. Перед этим образом молились Минин и Пожарский накануне взятия Кремля.

Фото - © Михаил Сериков Фото - © Михаил Сериков Фото - © Михаил Сериков Фото - © Михаил Сериков Фото - © Михаил Сериков

Пока икона находится в соборе на три дня с 08:00 до 21:00 ограничено движение транспорта и стоянка машин на улицах Лажечникова, Лазарева, Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета.

Каждый час перед чудотворным образом будут совершаться молебные пения с акафистом о победе. Проводы святыни из Коломны состоятся 11 октября в 20:00.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — это икона русских побед. Искусствоведы считают, что он был написан примерно к 1580 году.

Икона побывает в Подольской, Одинцовской, Сергиево-Посадской и балашихинской епархиях Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.