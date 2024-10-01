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Казанскую икону Божией Матери доставят в Подмосковье в рамках молебна о Победе

В подмосковные храмы на время привезут чудотворный Казанский образ Божией Матери, он будет находиться в области с 9 по 23 октября, сообщается на сайте Московской митрополии РПЦ.

Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Православные христиане смогут поклониться иконе и помолиться о воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — это икона русских побед. Искусствоведы считают. что он был написан примерно к 1580 году

В епархиях в регионе, кода привезут икону, пройдут молебные пения о Победе, крестные ходы с чудотворным образом.

Коломенская епархия

Успенский кафедральный собор (Коломна, пл. Соборная, д. 1):

— 9 октября с 08:00 до 21:00,

— 10 октября с 08:00 до 21:00,

— 11 октября с 08:00 до 20:00.

Подольская епархия

Зачатьевский храм (Чехов, ул. Пушкина, д. 7):

— 12 октября с 09:00 до 21:00,

— 13 октября с 06:30 до 16:00.

Троицкий кафедральный собор (Подольск, пл. Соборная, д. 3а):

— 13 октября с 17:00 до 21:00,

— 14 октября с 06:30 до 21:00.

Одинцовская епархия

Георгиевский кафедральный собор (Одинцово, Можайское шоссе, д. 57):

— 15 октября с 08:00 до 21:00,

— 16 октября с 08:00 до 21:00.

Никольский кафедральный собор (Красногорск, пл. Соборная, д. 1):

— 16 октября с 22:00 — 17 октября до 08:00.

Храм святителя Луки Симферопольского на территории госпиталя Nº3 им. А. А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1):

— 17 октября с 08:00 до 13:30.

Михаило-Архангельский храм (Краснознаменск, ул. Парковая, д. 3):

— 17 октября с 15:00 до 19:00.

Сергиево-Посадская епархия

Успенский кафедральный собор (Дмитров, Историческая пл., д. 11):

— 18 октября с 08:00 до 21:00,

— 19 октября с 06:00 до 15:00.

Успенский кафедральный собор (Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 39):

— 19 октября с 15:00 до 21:00,

— 20 октября с 06:00 до 20:00.

Балашихинская епархия

Богородицерождественский кафедральный собор (Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 20/1):

— 21 октября с 08:00 до 21:00,

— 22 октября с 08:00 до 21:00,

— 23 октября с 08:00 до 14:00.