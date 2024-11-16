Жители Кузбасса поздравляют с днем рождения губернатора Илью Середюка

Жители Кемеровской области массово пишут поздравления с днем рождения в соцсетях губернатора Ильи Середюка. Ему исполнилось 49 лет, сообщает Сiбдепо .

Середюк не публиковал в социальных сетях постов о том, что 16 ноября у него день рождения. Однако жители Кузбасса сами вспомнили об этом и начали поздравлять губернатора с праздником под предыдущими записями.

Россияне пожелали Середюку крепкого здоровья, счастья в семье и успехов в работе. Губернатор ответил пользователям и поблагодарил их.

Середюк был временно исполняющим обязанности главы региона до ЕДГ-2024, который прошел 8 сентября. Политик стал губернатором, набрав 78,14% голосов.