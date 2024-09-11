Жители Курской области, рассказали как бойцы ВС РФ делились с ними тушенкой

Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак Вооруженных сил Украины вынуждены были больше двух недель скрываться в подвале дома в Курской области, рассказали, что российские военные делились с ними едой, пишет РИА Новости.

«Военные наши делились с нами тушёнкой, мы им давали то, что было в запасах… Наши — вообще хорошие ребята», — рассказала пенсионерка из села Русская Конопелька.

По словам женщины, после нападения ВСУ мирные жители лишились воды и света, и она с мужем готовили еду на огороде на самодельной печке.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее военнослужащие России начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью уничтожения и вытеснения врага с родной земли, за сутки они освободили от присутствия ВСУ более 10 километров территории.