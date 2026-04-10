Жители Крыма выставили на продажу метеориты до 70 тыс руб

Ко Дню космонавтики на Авито разместили объявления о продаже редких метеоритов из Крыма, включая фрагменты Сихотэ-Алинского падения 1947 года, сообщает Крымское информационное агентство .

В подборку вошел Сихотэ-Алинский метеорит 1947 года — один из самых известных железных метеоритов, упавших на территорию СССР. Во время падения на Дальнем Востоке наблюдались яркая вспышка и метеоритный дождь, осколки которого разлетелись на большой площади. Представленный фрагмент сохранил характерную неровную поверхность, сформированную при прохождении через атмосферу. Стоимость образца — 70 000 рублей.

Также продается еще один фрагмент того же падения. Это событие считается одним из крупнейших метеоритных дождей XX века. Подобные экземпляры ценятся из-за точно установленного места и времени падения и чаще встречаются в частных коллекциях.

Кроме того, на продажу выставлен молдавит — природное стекло метеоритного происхождения, образовавшееся около 15 млн лет назад после падения крупного небесного тела в Европе. Камень имеет зеленоватый оттенок и неровную поверхность. Цена составляет 1 000 рублей за грамм, минимальный вес — от 4 граммов. К каждому образцу прилагается геммологический сертификат. Общая стоимость лота — 6 420 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.