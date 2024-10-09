Жители Коломны молятся за родных на СВО перед Казанской иконой Божией Матери

Жители и гости городского округа Коломна молятся за родных на линии боевого соприкосновения в зоне СВО перед Казанской иконой Божией Матери, которую привезли в Успенский кафедральный собор.

Доступ к святыне будет открыт 10 октября с 08:00 до 21:00 и 11 октября с 08:00 до 20:00. Каждый час у иконы будут служить молебны о Победе. Затем она отправится по другим городам Московской области.

«Сегодня мы с семьей пришли помолиться к иконе Казанской Божией матери за наших воинов, которые сейчас защищают нашу страну», — рассказала одна из прихожанок София Ерофеева.

Молебен стал источником духовной помощи для многих верующих и их близких на передовой. Люди приходят приложиться к чудотворному образу и попросить защиты для отцов, братьев, мужей, сыновей и друзей.

По словам жителя Коломны Алексея Чеснокова, в зоне боевых действий находятся его близкие товарищи, поэтому появление иконы стало для него особым поводом для личной молитвы.

«Когда наша страна проходит через тяжелейшие испытания, мы молимся Пресвятой Владычице нашей Богородице о ее заступлении, о том, чтобы она покрыла своим небесным омофором наше Отечество, нашу землю от врагов видимых и невидимых», — отметил благочинный собора Успения Пресвятой Богородицы, иерей Алексий Платоненков.

На протяжении веков Казанская икона Божией Матери имела огромное значение для русского народа. Она воспринимается не только как религиозный символ, но и как воплощение идеи борьбы и освобождения, как «икона русских побед».

Чудотворный образ сопровождал русское воинство в самых трудных и судьбоносных сражениях с древних времен. И сегодня икона продолжает оставаться символом духовной защиты России.

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