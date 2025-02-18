Жители Кемерова отправили грузовик с гуманитарной помощью в Курск

Во вторник в Кемерове у Драмтеатра собралось множество людей, чтобы проводить грузовик с гуманитарной помощью в Курск, сообщает Ciбдепо .

Из Кузбасса отправили основные товары первой необходимости, включая средства личной гигиены, бытовую химию и продукты питания. Ожидается, что груз прибудет в Курск 23 февраля.

Среди пришедших к грузовику был губернатор Кузбасса Илья Середюк, который отметил, что к нему обратился и. о. главы Курской области Александр Хинштейн с просьбой о поддержке.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза», — добавил губернатор.

Внештатный советник губернатора по военно-патриотическому воспитанию и ветеран СВО Владимир Винников подчеркнул бойцовский дух кузбассовцев, отметив, что они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Между тем в Подольске порядка 2 500 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО на передовой и в госпитале собрали неравнодушные жители микрорайона Климовск.