Жители Подольска собрали 2,5 т гумпомощи для бойцов СВО

В Подольске порядка 2 500 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО на передовой и в госпитале собрали неравнодушные жители микрорайона Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местные жители и прихожане храма из деревни Коледино собрали 150 коробок с гуманитарным грузом для отправки в зону СВО.

В посылках продукты питания, медикаменты и теплые вещи. Гуманитарную помощь направят не только на передовую, но и в полевой госпиталь, где она особенно необходима.

Ранее прядка 5 тонн гумпомощи и более 10 тысяч писем отправили из Подольска к защитникам в зону специальной военной операции по губернаторскому проекту «Доброе дело» и акции «Подольск помогает».

Подольчане приносили в пункты необходимые для бойцов вещи, строительные инструменты и материалы, продукты. Большую часть собирали по заявкам, которые присылали участники СВО. Присоединиться к сбору можно в любой удобный день. Свою ежедневную работу продолжает Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.