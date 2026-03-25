Жители Кашмира организовали сбор денег и золота для Ирана

Жители индийского Кашмира жертвуют деньги и золото в поддержку Ирана

В индийском Кашмире открыли пункты сбора денег, золота и других ценностей в поддержку Ирана, сообщает RT .

По данным телеканала, участие в акции принимают как взрослые, так и дети. В частности, семилетняя девочка передала свои карманные деньги.

«Эти пожертвования делаются для страны, которая стоит на страже человечества и защищает его», — рассказал один из участников акции.

Ранее в Нью-Йорке состоялась акция протеста против действий США и Израиля в Иране.

