Жители Химок выбрали место для новогодней елки Театрального катка

В Химках полным ходом идет подготовка к подготовке Театрального катка в сквере «Юбилейный». Вместе с началом зимы приходит ожидание главного праздничного символа — новогодней елки. В этот раз жители получили уникальную возможность самим решить, где будет установлена новогодняя елка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Голосование проходило в телеграм-канале Дирекции парков. Жителям предстояло выбрать из двух вариантов: установить елку на месте фонтана или разместить ее ближе к зданию театра «Наш дом».

По итогам голосования, большинство респондентов высказались за установку елки рядом с фонтаном. По итогам голосования, большинство химчан высказались за установку елки рядом с фонтаном. Этот выбор станет ориентиром для праздничного оформления сквера.

Привлечение жителей к обсуждению значимых вопросов позволяет учесть разнообразные мнения и предпочтения разных групп населения, что способствует формированию комфортной и привлекательной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.