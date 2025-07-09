Жители Химок могут стать участниками конкурса Подмосковья «Женщина — Герой 2025». Его открытие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. В конкурсе могут принять участие женщины из семей участников специальной военной операции, зарегистрированные в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С помощью творчества участницы выразят свою любовь к семье и Родине, подчеркнут традиционные семейные ценности и расскажут про поддержку участников СВО и свой вклад в победу.

«Этот проект призван напомнить, что наши женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах. Несмотря ни на что, они сохраняют тепло семейного очага, поддерживают родных, воспитывают детей. Не просто так девизом конкурса стала фраза „Сила женщины — сила России“, — отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы РФ и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте до 22 августа. Организаторами конкурса стали Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики, Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Финал конкурса «Женщина — Герой» проведут 30 ноября, в День матери, в Музее Победы на Поклонной горе. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут деятели культуры, участники СВО, женщины-лидеры общественного мнения, представители Госдумы и правительства Московской области. Председателем жюри также выступит заслуженный артист России «SHAMAN».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.