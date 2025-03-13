Жители Электростали могут поучаствовать в разработке проекта благоустройства двух зон

9 марта завершилось голосование за выбор территории для благоустройства в Электростали в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

826 из 1145 человек (72%), принявших участие в онлайн- и офлайн-голосовании, проголосовали за Советскую улицу и прилегающие к ней территории.

Уже сейчас жители могут повлиять на то, какими станут Советская улица и площадь перед КЦ «Октябрь». Сбор предложений от электростальцев открыт с 11 по 23 марта.

Предложить свои идеи можно, приняв участие в онлайн-опросе по ссылке.

Также можно озвучить свои предложения очно, обратившись по адресу: г. Электросталь, ул. Мира, д. 5, каб. 409 (Управление архитектуры и градостроительства).

Кроме этого, в ближайшее время состоится проектный семинар, в ходе которого электростальцы смогут познакомиться с командой проектировщиков и лично поучаствовать в создании проекта благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.