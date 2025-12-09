Жители Балашихи посещают занятия йогой по программе «Активное долголетие»

В Балашихе проходят бесплатные занятия йогой для участников программы «Активное долголетие». Тренировки проходят в спортивном комплексе «Орион» два раза в неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе реализуется программа «Активное долголетие», в рамках которой для пожилых жителей организованы занятия йогой. Тренировки проходят в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный по понедельникам и четвергам в 12:00.

Каждое занятие собирает более 50 участников. Инструктор помогает освоить основные асаны, обучает правильному дыханию и расслаблению. Регулярные занятия способствуют улучшению гибкости, укреплению мышц, нормализации давления, снятию стресса и улучшению сна.

Курс йоги доступен всем участникам проекта «Активное долголетие», который реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Для записи и получения информации можно обращаться по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

