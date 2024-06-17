Жителей столицы предупредили о грозе и ветре до конца понедельника

В Москве с 12 до 22 часов понедельника прогнозируют сильный дождь, грозу, град. При грозе шквалистое усиление ветра составит 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Из-за непогоды на дороге водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.

На улице пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

При необходимости москвичи могут обратиться по номерам 101 или 112, а еще единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в столице и Подмосковье из-за грозы и ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.