Жителей Серебряных Прудов приглашают принять участие в интерактивной прогулке с Борисом Ефимцевым и узнать новое об истории центра родного города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Прогулка начнется 19 апреля в 15:00 возле Центрального дома культуры по адресу: ул. Первомайская, д. 12. Мероприятие пройдет в рамках подготовки заявки от пгт. Серебряные Пруды на Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Проект по созданию комфортной городской среды включает в себя ряд мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий. Целью этих действий является улучшение архитектурного облика населенных пунктов, повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей малых городов и исторических поселений.

В рамках проекта планируется восстановление и создание дорожных покрытий, озеленение, установка малых архитектурных форм, улучшение фасадов зданий и развитие инфраструктуры для обслуживания общественного пространства.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке.

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