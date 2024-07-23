Жителей Подмосковья приглашают на мастер-класс по сбору и ферментации трав

27 июля фермерское хозяйство в г. о. Серпухов приглашает жителей Подмосковья окунуться в мир полезных трав. Сборы лекарственных дикорастущих растений используются для профилактики стрессов, простудных заболеваний и других недугов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для посетителей будет проведена ознакомительная экскурсия, на которой расскажут о свойствах и пользе трав для организма. Желающие смогут заготовить целебные сборы, ферментировать Иван-чай. В программе запланирован мастер-класс по приготовлению блюд с использованием растений — гостям представят рецепты полезных салатов, коктейлей для поднятия иммунитета, пасты, супов, сурицы — травяного напитка с добавлением меда, кваса. Завершится экскурсия вкусным обедом, приготовленным из фермерских продуктов, и травяным чаем.

Экскурсия пройдет 27 июля с 11:00 до 16:00 в фермерском хозяйстве Н. Б. Федорова по адресу: г. о. Серпухов, территория Лукино-2, зу 4. Запись осуществляется по телефону: +7 (903) 549-51-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.