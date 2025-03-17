Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «Кубок сельских пекарей России»

Пекари, кондитеры и другие специалисты данной сферы, представляющие предприятия и малые формы хозяйствования, специализирующиеся на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий и расположенные в сельской местности, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России — 2025». Он проводится Минсельхозом РФ в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурс направлен на популяризацию региональных практик хлебопечения, поиск талантов и выявление лучших специалистов хлебопекарной индустрии. Для участия необходимо подготовить презентацию продукции двух видов: хлебобулочного изделия, отражающего традиции региона, и хлеба для здорового питания, приложив технологические инструкции и краткое описание. Также потребуется снять видео, рассказав об истории создания пекарни или кондитерской, достижениях и планах, и получить рекомендацию.

Подать заявку для участия можно до 1 апреля на сайте, заполнив форму, прикрепив фото продукции, видео о компании и рекомендацию. Подробная инструкция, требования к вложенным файлам и советы по заполнению собраны на официальном сайте конкурса. Экспертиза заявок и определение финалистов завершатся до 30 апреля, а в финале встретятся только 16 команд от каждого федерального округа России, включая Центральный. Дату и место проведения финала участникам сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.