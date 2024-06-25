Жителей Подмосковья предупредили об опасности подкармливания птиц

Специалисты предупреждают жителей Подмосковья о том, что подкармливать птиц опасно. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Во время жары многие водоемы в регионе начинают зацветать. В результате деятельности цианобактерий или, как их еще называют «сине-зеленых водорослей», вода окрашивается в ярко-зеленый цвет. После своего размножения водоросли отмирают и начинают перегнивать, в этом процессе задействуется кислород водоема из-за чего может произойти его эвтрофикация (кислородное голодание) и, как следствие гибель водной фауны. Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, хлеб в таком случае лишь усугубляет ситуацию. В теплой воде он быстрее киснет и плесневеет, пропитываясь вредными веществами, получаемыми в результате разложения водорослей. Зачастую это и является первопричиной гибели пернатых.

Специалисты зоологи отмечают, что в результате такого обеда утки получают пищевое отравление, из-за бактерий, которые выводят из строя их пищеварительную систему.

В целях формирования культуры общения населения и, особенно, подрастающего поколения с животным миром в городских парках на территории региона Минэкологии проводит реализацию проекта по внедрению вендингового оборудования для кормления животных, а именно автоматов со специально подобранными кормами для водоплавающих птиц.

Автоматы уже есть в парках на территории городских округов: Химки, Балашиха, Красногорский, Богородский, Домодедово, Кашира, Истра, Клин, Королев, Котельники, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Павловский Посад, Реутов, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Щелковский.

«К сожалению, традиция кормить уток хлебом до сих пор распространена среди наших граждан. Мы настоятельно просим жителей региона не бросать хлеб в воду, кормить птиц специально подобранными безвредными для них кормами», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.