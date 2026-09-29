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Жителей Подмосковья предупредили о тумане ночью и утром 30 сентября

Туман ожидается местами на территории Московской области предстоящей ночью и утром 30 сентября, сообщает пресс-служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в России (РСЧС) в Московской области.

Видимость при тумане будет 200-700 метров.

Местных жителей призвали быть внимательным и осторожными, а в случае ЧП звонить по телефону 112.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о заморозках, которые ожидаются в отдельных районах в ночь на среду.

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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