Жителей Подмосковья предупредили о тумане ночью и утром 30 сентября
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Туман ожидается местами на территории Московской области предстоящей ночью и утром 30 сентября, сообщает пресс-служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в России (РСЧС) в Московской области.
Видимость при тумане будет 200-700 метров.
Местных жителей призвали быть внимательным и осторожными, а в случае ЧП звонить по телефону 112.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о заморозках, которые ожидаются в отдельных районах в ночь на среду.
Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.
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