Жителей Подмосковья предупредили о предстоящих заморозках до -3 градусов

В ночь с 13 на 14 мая в Московской области местами ожидается похолодание до -3 градусов Цельсия. В связи с этим синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В период с 22:00 понедельника, 13 мая, до 09:00 вторника, 14 мая, в Московской области ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до отметки -3 градуса Цельсия. По данным синоптиков, днем 14 мая воздух в Подмосковье прогреется до плюсовых значений, но на период заморозков население просят быть внимательными.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили еще в 7 регионах — Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Воронежской областях. В каждом из этих регионов в ближайшую ночь ожидается похолодание от 0 до -3 градусов. В Воронежской области местами объявлен 4 уровень пожарной опасности.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий. Жителей Подмосковья и регионов просят быть осторожными, тепло одеваться и позаботиться о сохранности плодоносящих растений и деревьев на дачах.

Ранее «оранжевый» уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий объявляли 11 мая. Синоптики предупреждали жителей о морозах.