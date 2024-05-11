Заморозки прогнозируются предстоящей ночью в Московском регионе

сегодня в 18:45

Предстоящей ночью в Подмосковье и столице столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве минимальная температура воздуха составит плюс 1 — плюс 3 градуса, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до минус 1 градуса», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что самая большая вероятность заморозков ночью сохраняется на севере и востоке региона.

Ранее в Московской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за заморозков. Он будет действовать с 21 часа 11 мая до 9 часов 12 мая.