В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за заморозков

сегодня в 16:55

В Московской области с 21 часа 11 мая до 9 часов 12 мая будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Кроме того, в Москве и области будет действовать предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды из-за порывистого ветра. Его объявили с 9 до 21 часа 11 мая.

Также «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Тверской и Липецкой областях ЦФО. В Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях — «желтый» уровень.