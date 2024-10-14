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Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице 14 октября

Согласно прогнозу синоптиков, в Московской области с 11:00 до 21:00 14 октября ожидается ледяной дождь, местами гололед, а на дорогах будет гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью .

Смену погоды вызвало прохождение атмосферного фронта. Из-за этого в Подмосковье прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия.

Жителей предупредили, что при дожде по возможности необходимо оставаться дома, а на улице следует пользоваться средствами защиты, например, плащом, зонтом и т. д. Кроме того, не рекомендуется находиться рядом со слабо закрепленными конструкциями.

Автомобилистам посоветовали переждать ливень, припарковав машину около обочины. При мокром снеге жителям Подмосковья посоветовали соблюдать правила маневрирования на дорогах и безопасную дистанцию.

При гололедице рекомендуется передвигаться осторожно. Водителям посоветовали убедиться в соответствии состояния резины к погодным условиям, а также не развивать большую скорость.

В случае необходимости можно звонить по телефонам 112, 8(498) 505-41-70.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Он продлится до 21:00 14 октября. Кроме того, с 23:00 13 октября до 00:00 15 октября действует «желтый» уровень погодной опасности из-за слишком низкой температуры.