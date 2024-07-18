Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ливне 19 июля

В пятницу с 00:00 до 21:00 на территории Подмосковья ожидается дождь, местами сильный ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Жителей Подмосковья и туристов призывают быть внимательными при нахождении на улице в непогоду.

При возникновении ЧП необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

В четверг местами на территории Московской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс) из-за жары. В это время жителям региона следует ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.