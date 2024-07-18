МЧС предупредило жителей Подмосковья о высокой пожароопасности

Жителей региона попросили быть внимательными при нахождении на улице.

В это время следует ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Еще нельзя выбрасывать на землю горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

При возникновении происшествий следует сразу же позвонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Мы видим достаточно масштабные пожары в ряде регионов. <…> Чаще всего виной (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

В Подмосковье также работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.