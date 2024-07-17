сегодня в 15:35

Воробьев: четкие алгоритмы по предотвращению лесных пожаров есть в Подмосковье

Тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим достаточно масштабные пожары в ряде регионов. <…> Чаще всего виной (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов

Он добавил, что июль будет радовать отдыхающих теплом, а власти должны обеспечить пожарную безопасность региона.

Ранее жителей области уведомили о пожарной обстановке в лесах региона 17–19 июля. На большей части территории Подмосковья прогнозируется III класс пожарной опасности.

