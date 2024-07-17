Жителей Подмосковья уведомили о пожарной обстановке в лесах региона 17–19 июля

В среду на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Ногинском лесничестве — I класс, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

18 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности.

19 июля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 26-28 градусов, ночью — 19-20 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду с длительными прояснениями, без осадков в среду. В четверг и пятницу вероятны кратковременные ливневые дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.