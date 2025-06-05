Жителей Подмосковья поздравили со Всемирным днем окружающей среды
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. За 4 года фандоматы Подмосковья способствовали сокращению выбросов углекислого газа более чем на 800 тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Подмосковье гордится достижениями в сфере охраны окружающей среды — благодаря совместным усилиям с жителями и общественными организациями успешно реализуются проекты:
- по дегазации на КПО;
- развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов;
- уменьшению выбросов углекислого газа, путем установки фантоматов.
В этот день призываем каждого жителя Подмосковья:
- сортировать отходы и сдавать их на переработку;
- участвовать в экологических акциях и мероприятиях;
- своевременно сообщать в уполномоченные органы о фактах загрязнения окружающей среды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.