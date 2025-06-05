Жителей Подмосковья поздравили со Всемирным днем окружающей среды

5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. За 4 года фандоматы Подмосковья способствовали сокращению выбросов углекислого газа более чем на 800 тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.