Жителей Подмосковья поздравили со Всемирным днем окружающей среды

Общество

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. За 4 года фандоматы Подмосковья способствовали сокращению выбросов углекислого газа более чем на 800 тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Подмосковье гордится достижениями в сфере охраны окружающей среды — благодаря совместным усилиям с жителями и общественными организациями успешно реализуются проекты:

  • по дегазации на КПО;
  • развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов;
  • уменьшению выбросов углекислого газа, путем установки фантоматов.

В этот день призываем каждого жителя Подмосковья:

  • сортировать отходы и сдавать их на переработку;
  • участвовать в экологических акциях и мероприятиях;
  • своевременно сообщать в уполномоченные органы о фактах загрязнения окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.