Жителей Москвы призвали соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра

В Москве до конца пятницы ожидается сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. В связи с этим МЧС РФ рекомендует жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, сообщает РИА Новости .

«Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи», — советуют в министерстве.

Также рекомендуется во время непогода не подходить близко к рекламным щитам, конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям лучше не оставлять машины возле деревьев.

Ранее сообщалось, что согласно информации с главной метеостанции ВДНХ, 13 марта воздух в столице прогрелся лишь до плюс 9,2 градуса. Это значение оказалось заметно ниже как исторического рекорда для этой даты, так и максимальных показателей текущего года.