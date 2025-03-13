Москва осталась без температурного рекорда 13 марта

Метеорологи предполагали, что 13 марта в Москве установится новый температурный рекорд, но этого не произошло. Подробно о погоде в столице в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно информации с главной метеостанции ВДНХ, 13 марта воздух в столице прогрелся лишь до плюс 9,2 градуса. Это значение оказалось заметно ниже как исторического рекорда для этой даты, так и максимальных показателей текущего года.

Прогнозы не оправдались полностью: утренние предсказания обещали от плюс 11 до плюс 13 градусов, а Гидрометцентр и вовсе рассчитывал на плюс 13 - плюс 15 градусов. Фактические значения оказались скромнее — даже традиционно теплый район Балчуга показал только плюс 10 градусов. Метеорологам еще предстоит выяснить, почему дневной прогрев воздуха оказался настолько ограничен, хотя утренние ожидания были близки к реальности.

«А вот в Коломне сегодня рекорд случился, там воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, что на 0,7 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2002 году», — подчеркнул Леус.