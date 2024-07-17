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Жителей Москвы предупредили о сильных дождях с грозами 18 июля утром

По прогнозам синоптиков, в период с 1 часа до 9 часов 18 июля на Москву обрушится сильный дождь с грозой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Жителям и гостям мегаполиса порекомендовали быть внимательнее и осторожнее. Водителям следует снизить скорость при управлении транспортом в непогоду, избегать обгонов и не парковать автомобили возле деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обращаться к специалистам по телефонам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал, что сильная жара уйдет из Москвы 18 июля. Ей на смену придут дожди и грозы, которые стабилизируют температуру до конца июля.