Синоптик Леус: сильная жара уйдет из Москвы 18 июля

В столице аномальная жара продержится вплоть до 18 июля, затем погода придет к климатической норме, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Сильная жара сменится дождями с грозами, которые приведут температуру к нормальным значениям. Произойдет это после 18 июля.

По словам Леуса, начиная с 18 июля, температура в столице будет держаться на уровне плюс 25 градусов. Такие стабильные показатели продлятся до конца июля.

Ранее в столице объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Предупреждение продлится с 15 по 17 июля. Температура воздуха в эти дни будет составлять от плюс 30 до плюс 32 градусов.