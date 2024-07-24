Жителей Москвы предупредили о дожде и сильном ветре 25 июля

В четверг в столице ожидается дождь с грозой, выпадет до 25 мм осадков, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

25 июля на столицу обрушится непогода в виде кратковременного дождя с грозой. При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с. За день в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На особом контроле находится обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и защита зданий, объектов транспорта и торговли от порывов ветра. А электросетевые организации готовят источники аварийного питания.

Круглосуточно дежурят ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, в том числе бригады и техника ГУП «Мосводосток». Также привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

Жителям столицы порекомендовали быть внимательными в непогоду и избегать укрытий под деревьями. Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима. Также им посоветовали не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее в Московском регионе был объявлен«желтый» уровень погодной опасности из-за грозы 25 июля. Период предупреждения продлится с 9:00 до 21:00.