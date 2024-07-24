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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Московском регионе на 25 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на 25 июля на территории Московского региона из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве и Подмосковье местами ожидается гроза. Период предупреждения продлится с 9:00 до 21:00.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень объявлен в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Владимирской, Ивановской и Костромской областях ЦФО.

В среду синоптики спрогнозировали в Московском регионе переменную облачность и температуру от плюс 26 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 9 м/с.