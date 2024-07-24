сегодня в 07:09

Переменная облачность и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Преимущественно в регионе будет без осадков.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Солнечная и сухая погода задержится в городе до конца недели. В среду температура вырастет до плюс 28 градусов. В пятницу показания термометров вернутся к значениям начала недели.