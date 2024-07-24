Переменная облачность и до +28 градусов ожидается в Московском регионе в среду
Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Преимущественно в регионе будет без осадков.
Ветер будет дуть северный и северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Солнечная и сухая погода задержится в городе до конца недели. В среду температура вырастет до плюс 28 градусов. В пятницу показания термометров вернутся к значениям начала недели.