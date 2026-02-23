Жителей Московского региона предупредили об опасной погоде

В течение ближайших суток в Москве и Подмосковье местами пройдет снег, а также ожидается образование гололедицы. В связи с этим в регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности, об этом свидетельствуют данные с сайта Гидрометцентра России .

Начиная с 21:00 23 февраля и до 24 февраля до 21:00 в Москве в отдельных районах ожидается сильный снегопад, а на дорогах гололедица. В связи с этим автомобилистов и пешеходов в российской столице просят быть максимально внимательными и осторожными.

В Подмосковье будет складываться аналогичная ситуация. С 23 февраля с 21:00 и до 21:00 24 февраля в отдельных районах Московской области пройдет снег. На дорогах также возможно образование гололедицы.

В случае возникновения экстренной ситуации жителям региона рекомендуют обращаться за помощью по короткому номеру «112».

Ранее в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности вводили до вечера 23 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.