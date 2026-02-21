«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе 22–23 февраля

«Желтый» уровень опасности погоды объявили на территории столицы и Московской области из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о тумане в Московском регионе объявлено с 09:00 до 21 часа 22 февраля, а о гололедно — изморозевых отложениях — до 21:00 23 февраля.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Ярославской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Белгородской и Курской областях ЦФО.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

