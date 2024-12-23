Жителей Московского региона предупредили о гололедице и ветре 23 декабря

Гидрометцентр РФ: гололедица и ветер будут в Московском регионе в понедельник

Днем 23 декабря в Москве и области ожидается от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе будет облачная погода и осадки. Ожидается гололедица. Ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля градусов. Ожидаются осадки и гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков порекомендовал россиянам носить зимой обувь с высоким берцем. Она поможет защитить ногу от травмы в случае падения.