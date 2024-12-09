Обуваемся правильно: названы ботинки, которые помогут не сломать ноги в гололед

Врач: обувь с высоким берцем поможет избежать перелома при падении в гололед

Ходить по льду — очень неприятное и опасное занятие. В это время в травмпунктах немало пешеходов, которым не повезло поскользнуться. Хорошая обувь с высоким берцем поможет избежать перелома, сообщил РИАМО экс-врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.

«Достаточно крепкое голенище уменьшает вероятность перелома при повороте ноги на льду. Также придает боковую жесткость, срабатывая как ортез. Так шансов сломать ногу значительно меньше, но все же есть», — рассказал Звонков.

Врач отметил, что с вывихами, растяжениями и переломами в гололед медикам приходится иметь дело постоянно. Самая частая травма в таких условиях даже имеет соответствующее название — «перелом луча в типичном месте».

Такая травма происходит, когда человек падает на руку с растопыренными пальцами кисти. В итоге происходит перелом лучевой кости у самого запястья.