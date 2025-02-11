Жителей и гостей Химок приглашают на выставку монохромного искусства

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли уникальную художественную экспозицию «Монохром, как точка притяжения». Жители и гости города узнают об истории монохромного искусства, а также сами побывают в роли художника, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости экспозиции окунутся в настоящий оазис тишины, где цвет, фактура и форма перестанут быть просто художественными элементами — они превратятся в медитативные акценты. Посетители смогут ощутить, как время замирает, позволяя насладиться моментом здесь и сейчас, в полном согласии с окружающим миром и собой.

Ознакомиться с выставкой можно по адресу: Ленинский проспект, 2А. Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Ежедневно здесь проводят мероприятия для детей и взрослых: уроки в музее, мастер-классы, квесты и другие увлекательные программы.

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