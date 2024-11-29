Житель Ступина получил пожизненный срок за взрыв дома и убийство 6 человек

Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин получил пожизненный срок за то, что умышленно взорвал квартиру в пятиэтажном доме, что в итоге привело к гибели его жены, двоих детей и еще троих соседей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России .

Обвинительный приговор Зарубину вынес Московский районный суд после того, как рассмотрел все материалы дела. В основу обвинения легли около 40 экспертиз и других доказательств, подтверждающих вину мужчины.

По данным следствия, житель Подмосковья решил убить жену и двоих детей из-за того, что часто ссорился с супругой. Преступление он планировал замаскировать под взрыв бытового газа.

Следствием установлено, что взрыв в доме в Ступине произошел в апреле 2022 года. Тогда мужчина заткнул детским одеялом вентиляцию, открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, зажег зажигалку. После этого прогремел взрыв. Сам мужчина выжил, а вот его жена, их общие дети и трое соседей погибли. Часть квартир разрушились в результате происшествия, собственникам нанесен материальный ущерб.

Расследование дела осложнялось тем, что в течение двух лет Зарубин менял показания, но стороне обвинения все равно удалось доказать его вину.